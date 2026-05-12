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“Liberi di scegliere”, legalità e dibattito nelle scuole

“Libero di scegliere” la serie di incontri negli istituti superiori di Giugliano in cui studenti e studentesse hanno partecipato al tema della legalità, delle scelte della vita e dell’importanza di intraprendere percorsi che non mettano a rischio la vita.
Questa mattina la proiezione del film che racconta la storia vera del giudice Marco Lo Bianco e poi un dibattito con forze dell’ordine, amministrazione cittadina e associazioni.

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