“Liberi di scegliere”, legalità e dibattito nelle scuole

“Libero di scegliere” la serie di incontri negli istituti superiori di Giugliano in cui studenti e studentesse hanno partecipato al tema della legalità, delle scelte della vita e dell’importanza di intraprendere percorsi che non mettano a rischio la vita.

Questa mattina la proiezione del film che racconta la storia vera del giudice Marco Lo Bianco e poi un dibattito con forze dell’ordine, amministrazione cittadina e associazioni.