Hanno avvicinato alcuni passanti in piazza Garibaldi e, approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti a sfilare una banconota dalla tasca di un uomo. Ma il colpo è durato pochi istanti: due uomini di 36 e 37 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria e denunciati anche per ricettazione.

Napoli, sottraggono una banconota dalla tasca di un passante: arrestati due uomini

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri durante i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli nell’area della stazione centrale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato i due sospetti mentre si aggiravano tra le persone presenti in piazza Garibaldi.

Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero avvicinati a un uomo riuscendo a sottrargli una banconota dalla tasca. La vittima, però, si è accorta immediatamente del furto e ha tentato di fermare uno dei due. A quel punto il complice è intervenuto spintonandolo violentemente, facendolo cadere a terra, per poi fuggire insieme all’altro uomo.

L’intervento dei poliziotti è stato immediato. I due sono stati inseguiti e bloccati poco dopo in via Carmignano. Durante i controlli, gli agenti li hanno trovati in possesso della banconota appena sottratta e di un portafogli di cui non hanno saputo spiegare la provenienza. Per entrambi sono così scattate le manette.