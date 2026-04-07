Sono chiusi gli uffici dei servizi sociali di via Palumbo a Giugliano perché è stato effettuato nei giorni precedenti la Pasqua il trasloco nella nuova sede di via Dante Alighieri. Ma al momento la nuova struttura non è pienamente operativa. Lo sarà solo dal 13 aprile. Nel frattempo è aperto uno sportello provvisorio in corso Campano.

Giugliano, gli uffici dei servizi sociali trasferiti in via Alighieri: sede operativa dal 13 aprile

Il Comune ha provveduto a rimettere a nuovo il bene confiscato alla camorra di via Alighieri così da avere una struttura adeguata tutta dedicata alle politiche sociali che fino ad oggi sono state costrette in via Palumbo in spazi non consoni, soprattutto vista la mole di cittadini che quotidianamente usufruiscono dei servizi.

Al momento però la sede non è ancora operativa nonostante il trasferimento dei dipendenti. Oggi chiunque abbia bisogno di servizi e informazioni dei servizi sociali può recarsi presso la sede del Comune di Corso Campano dove c’è uno sportello apposito per rispondere a tutte le esigenze. Questo nell’attesa dell’apertura al pubblico della sede di via Alighieri il 13 aprile. L’edificio che fu confiscato al boss Rea è stato abbattuto nel 2023 e ricostruito realizzando uffici, sala conferenze e uno sportello di ascolto grazie a fondi Pon Legalità e del Pnrr. A breve sarà dunque aperto al pubblico.