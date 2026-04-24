Imprenditoria, “Termoidraulica Parisi”: vent’anni di attività e una nuova sede

Termoidraulica Parisi celebra oggi un traguardo importante: vent’anni di attività all’insegna della solidità, della serietà e della crescita costante. Due decenni costruiti giorno dopo giorno grazie all’esperienza maturata sul campo, alla fiducia dei clienti e a una visione imprenditoriale sempre orientata all’innovazione.

E proprio nel giorno del suo ventesimo anniversario, l’azienda guarda ancora una volta al futuro annunciando l’apertura di una nuova sede a Carinaro. Un passo significativo che affianca la storica sede di Giugliano, punto di riferimento nel settore, e che rappresenta un chiaro segnale di affidabilità e consolidamento del brand sul territorio.

L’inaugurazione ufficiale si terrà questa sera con il tradizionale taglio del nastro, ma l’evento sarà molto più di una semplice cerimonia. Si trasformerà infatti in un’occasione unica di incontro e confronto, pensata per accogliere clienti storici e nuovi, partner e professionisti del settore.

Durante la serata sarà possibile scoprire da vicino prodotti, soluzioni innovative e tecnologie all’avanguardia grazie a un’ampia area espositiva che ospiterà circa 20 stand. Un vero e proprio percorso dedicato al mondo della termoidraulica, pensato per condividere competenze, presentare novità e rafforzare relazioni.

Vent’anni rappresentano non solo un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza. Con l’apertura della sede di Carinaro, Termoidraulica Parisi conferma la propria volontà di crescere, innovare e continuare a essere un punto di riferimento affidabile per il settore.

Una storia fatta di impegno e risultati che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo, guardando al futuro con entusiasmo e determinazione.