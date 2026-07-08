Cardito, arrestato con cocaina e un fucile in casa: in manette 58enne

I carabinieri della Compagnia di Caivano hanno arrestato a Cardito un uomo di 58 anni, Biagio Fusco, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata eseguita in via Marconi, dove i militari hanno deciso di effettuare un controllo dopo aver notato alcuni elementi ritenuti sospetti. L’atteggiamento dell’uomo ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti.

Sequestrate cocaina, contanti e un fucile

Durante la perquisizione personale sono state trovate 20 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere cedute. I successivi controlli nell’abitazione hanno consentito di rinvenire materiale utilizzato per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 325 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Nel corso della perquisizione è stato inoltre sequestrato un fucile Gamba calibro 12 e 16 cartucce.

Accertamenti sull’arma

L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue o in altri episodi criminosi. Al termine delle formalità di rito, il 58enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.