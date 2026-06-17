Tra Qualiano e Villaricca in fase di ultimazione i lavori del collegamento tra via Bologna e via Maioni

Sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione del collegamento tra via Bologna e via Maioni, al confine tra Qualiano e Villaricca. Un’opera attesa da anni dai cittadini e destinata a migliorare in modo significativo la viabilità dell’area. Ad annunciarlo è il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis, che già lo scorso 21 maggio aveva comunicato l’avvio dell’intervento.

“Quella che per molto tempo è stata una richiesta dei cittadini sta diventando una realtà concreta. Siamo ormai alle battute finali di un’opera che consentirà di alleggerire il traffico su via Consolare Campana e di rendere più agevoli i collegamenti tra Qualiano e Villaricca, con benefici diretti per migliaia di automobilisti”, dichiara il sindaco.

L’intervento rappresenta il risultato di un percorso avviato nel 2020 attraverso un accordo istituzionale tra i due Comuni e portato avanti negli anni grazie alla collaborazione tra amministratori e uffici tecnici.

“Si tratta di un risultato che nasce da un lavoro lungo e costante, fatto di confronto istituzionale, impegno e determinazione. Ringrazio l’amministrazione comunale di Villaricca per la collaborazione, il sindaco Francesco Gaudieri, gli uffici tecnici dei due Comuni e tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo”, aggiunge De Leonardis.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai consiglieri comunali Bonaventura Cerqua e Luigi Sarracino, che hanno seguito da vicino l’iter dell’opera, all’assessore ai lavori pubblici Salvatore Onofaro e a Pasquale Franzese, già consigliere comunale di Qualiano, per il lavoro svolto nel corso degli anni.

“Questa strada dimostra che quando le istituzioni collaborano e mantengono gli impegni assunti con i cittadini, i risultati arrivano. Tra pochi giorni consegneremo un’infrastruttura che avrà un impatto concreto sulla vita quotidiana delle comunità di Qualiano e Villaricca”, conclude il sindaco.

Comunicato stampa