Non ce l’ha fatta Daniele Cacciapuoti: Qualiano in lutto per la morte del 32enne

È una giornata di profondo dolore per Qualiano. Si è spento questa mattina, alle 7, Daniele Cacciapuoti, il giovane di 32 anni che negli ultimi mesi era diventato il simbolo di una battaglia combattuta con coraggio e speranza contro una grave patologia.

La sua storia aveva commosso non solo i cittadini di Qualiano, ma anche tante persone che avevano seguito con apprensione il suo percorso sanitario. Lo scorso febbraio era stato sottoposto a un complesso “trapianto a specchio” all’ospedale Molinette di Torino, un intervento di altissimo livello che aveva rappresentato un importante traguardo dal punto di vista medico e aveva riacceso la speranza per il suo futuro.

Il lungo ricovero dopo l’intervento

Dopo l’operazione, Daniele era rimasto ricoverato per mesi nel reparto di terapia intensiva, affrontando un percorso estremamente difficile. Familiari, amici e l’intera comunità avevano continuato a sperare in un miglioramento delle sue condizioni, seguendo con affetto ogni aggiornamento.

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e la straordinaria forza dimostrata dal giovane, questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

Il cordoglio del sindaco di Qualiano

A dare la notizia della scomparsa è stato il sindaco di Qualiano, che ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera città. “Avevamo seguito con speranza il suo percorso e aspettavamo che le sue condizioni migliorassero per poterlo sentire in videochiamata. Purtroppo quel momento non è mai arrivato”, ha scritto il primo cittadino in un messaggio affidato ai social. Parole che raccontano il forte legame che si era creato tra Daniele e la sua comunità, rimasta unita nel sostenerlo durante i mesi più difficili.