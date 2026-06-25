Una colonia di topi che infesta un giardinetto pubblico in via Giuseppe di Vittorio a Qualiano. Decine e decine di ratti che circolano liberamente in strada e sui marciapiedi dalla sera fino all’alba del giorno dopo. È quanto denunciano i residenti delle palazzine, costretti da diverse settimane a convivere con un’emergenza sanitaria. “Ci siamo ritrovati i topi sui balconi”, lamenta un residente a Teleclubitalia. “In quella zona abitano bambini e anziani”.

Qualiano, colonia di topi in via di Vittorio: paura tra i residenti. Sindaco chiede task force

Al momento gli animali non hanno manifestato segnali di aggressività ma il loro numero negli ultimi giorni è aumentato. Ad attirarli anche la presenza di un noto negozio di alimentari nella zona. Del problema sono state già informate le istituzioni. La Polizia Municipale e l’Asl sono intervenuti venerdì scorso cercando di tamponare il problema con l’installazione di trappole ad hoc che però non hanno inciso sulle dimensioni della colonia.

Chiesta task force

Il sindaco Raffaele De Leonardis, contattato dalla nostra redazione, ha annunciato di aver formalizzato una richiesta all’autorità sanitaria per l’intervento di una task force per la derattizzazione dell’area.