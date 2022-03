Disagi per numerose famiglie a causa di un’improvvisa interruzione della fornitura idrica tra Giugliano e Villaricca. Una copiosa perdita d’acqua ha interessato il tratto stradale che va da via Magellano a via Giacinto Gigante, a ridosso dell’ospedale “San Giugliano” di Giugliano.

Guasto alla condotta idrica tra Giugliano e Villaricca: disagi per centinaia di famiglie

A causa di un guasto alla condotta idrica molti residenti dei due comuni dell’area Nord di Napoli si ritrovano senza acqua da ore. La fuoriuscita d’acqua era stata segnalata giorni fa da molti cittadini, ma nessuno era intervenuto per porvi subito rimedio.

Nel primo pomeriggio sono intervenuti gli operai per i lavori di riparazione, tuttavia non si sa ancora quando il servizio verrà ripristinato, se in giornata oppure nei prossimi giorni. Un disagio non indifferente per centinaia di famiglie che, da un momento all’altro, si sono ritrovate con i rubinetti a secco.

Emergenza idrica a Marano

Problemi alla rete idrica anche nella vicina Marano, dove vi è una vera e propria emergenza. A seguito di furto di alcuni cavi elettrici all’impianto idrico comunale, nella città a nord di Napoli manca l’acqua da giorni. Molti residenti si sono visti costretti ad acquistare l’acqua da privati o addirittura a sposarsi a Licola o Calvizzano per approvvigionarsi. Per tappare la falla nel servizio idrico, i commissari hanno fatto ricorso a tre autobotti dislocate tra centro e periferia ma per i cittadini queste risultano insufficienti.