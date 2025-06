Il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, ha partecipato nella giornata di ieri a una riunione convocata in Prefettura per affrontare l’emergenza idrica che, da alcune settimane, sta nuovamente interessando la fascia costiera della città.

Emergenza idrica in fascia costiera a Giugliano, il sindaco D’Alterio in Prefettura: “Lavoriamo per una soluzione definitiva”

All’incontro hanno preso parte il Viceprefetto di Napoli, dott.ssa Franca Fico, il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, dirigenti di ABC Napoli e Acquedotti, oltre a rappresentanti della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli.

“È stato un confronto operativo e concreto – ha dichiarato il sindaco D’Alterio – durante il quale abbiamo condiviso la gravità del problema e ribadito la necessità di interventi immediati, ma soprattutto strutturali e risolutivi, capaci di garantire continuità e qualità del servizio idrico ai cittadini delle zone colpite”.

Durante l’incontro, la Regione Campania ha confermato che le portate idriche attualmente erogate al Comune risultano regolari, pur riconoscendo la possibilità di incrementare la fornitura, compatibilmente con la disponibilità generale della risorsa, oggi fortemente ridotta a causa del periodo di siccità.

Intanto, è in fase di avvio la progettazione di un’opera infrastrutturale da 11 milioni di euro, finanziata dalla Regione, destinata al potenziamento e all’efficientamento della rete idrica comunale. È inoltre già pronto il progetto definitivo per il raddoppio della condotta che alimenta l’area Varcaturo–Villaggio Coppola, uno dei punti più critici della fascia costiera. Sul piano delle azioni immediate, il Comune ha emanato un’ordinanza per sensibilizzare i cittadini al risparmio idrico e ha disposto sopralluoghi congiunti – condotti insieme alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale – con l’obiettivo di contrastare eventuali prelievi abusivi che aggravano la situazione.