Cancellati anche oggi martedì 10 giugno circa 15 voli tra arrivi e partenze a causa di un guasto dell’antenna radar che consente di monitorare il traffico aereo a Capodichino. Nei giorni precedenti, quando sono sorti i primi disagi, era stato effettuato un intervento di manutenzione al sistema meccanico dell’antenna da parte di Enav, l’ente che gestisce il traffico aereo in Italia.

Capodichino, guasto al radar: voli posticipati e annullati anche oggi

Centinaia sono state le persone costrette a rivedere i loro programmi o a cercare soluzioni alternative per via degli oltre 100 voli cancellati tra le giornate di ieri e oggi. I disagi continueranno ancora, almeno per il resto della giornata, dato che i tempi di ripristino del guasto non sono ancora stati stimati.

Alla luce delle cancellazioni, si prospetta una class action: sono infatti moltissimi i passeggeri che reclamano un risarcimento per i danni subiti. L’azione legale è stata annunciata da Angelo Pisani, avvocato e fondatore di “Noi consumatori” , movimento volto alla tutela del consumatore. Lo stesso Pisani ha dichiarato di avere già raccolto tantissime segnalazioni.