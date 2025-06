Giugliano, riunione in Prefettura per affrontare l’emergenza idrica nella zona costiera

Si è tenuto questa mattina un incontro in Prefettura a Napoli per affrontare la persistente emergenza idrica che interessa, soprattutto nel periodo estivo, la fascia costiera del Comune di Giugliano. La riunione è stata convocata dal prefetto Michele di Bari con l’obiettivo di individuare soluzioni a breve, medio e lungo termine.

Presenti al tavolo il sindaco Diego D’Alterio, rappresentanti del Comune, della Regione Campania – tra cui il Direttore del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti e il Direttore dei Lavori Pubblici e della Protezione Civile – oltre a delegati delle Forze dell’Ordine, della Polizia Metropolitana, dell’Ente Idrico Campano e di Acqua Campania S.p.A.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha spiegato che le criticità idriche si concentrano prevalentemente nei mesi estivi e sono dovute a una serie di concause strutturali: dal clima alle esigenze irrigue, fino ai prelievi abusivi dalla rete comunale.

La Regione Campania ha confermato che le portate idriche erogate al Comune sono regolari, ma ha comunque aperto alla possibilità di incrementare la fornitura compatibilmente con la disponibilità generale della risorsa, fortemente ridotta.

Tra gli interventi previsti: l’avvio, nei prossimi mesi, della progettazione di un’opera infrastrutturale da 11 milioni di euro, finanziata dalla Regione, per il potenziamento e l’efficientamento della rete idrica comunale. È già pronto inoltre un progetto definitivo per il raddoppio della condotta che alimenta la zona Varcaturo-Villaggio Coppola.

Sul fronte delle azioni immediate, il Comune ha emanato un’ordinanza per invitare i cittadini a limitare gli sprechi. Saranno inoltre avviati sopralluoghi congiunti – con la presenza di Forze dell’Ordine e Polizia municipale – per contrastare i prelievi abusivi.