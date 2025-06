Un problema che si trascina da anni e che, soprattutto nei mesi estivi, si trasforma in vera e propria emergenza: la carenza d’acqua sulla fascia costiera di Giugliano continua a creare enormi disagi ai residenti.

Emergenza idrica sulla fascia costiera di Giugliano, approvati fondi per interventi strutturali

In molti, anche quest’estate, sono costretti a lavarsi con acqua confezionata, mentre le autobotti – attivate a più riprese negli anni – si rivelano insufficienti a coprire il fabbisogno della popolazione.

Ma finalmente qualcosa si muove. La Regione Campania ha approvato la nuova programmazione pluriennale degli interventi per risolvere in maniera strutturale la crisi idrica. A darne notizia è Luigi Sarnataro, coordinatore per l’area nord dell’Ente Idrico Campano, contattato dalla nostra redazione.

Sono stati stanziati quasi 11,5 milioni di euro per progetti destinati al recupero delle risorse idriche e alla realizzazione di un sistema di distribuzione efficiente a servizio dell’intera fascia costiera giuglianese, da sempre esclusa da un approvvigionamento stabile e continuo.

Non sarà un percorso immediato: ci vorranno almeno due anni per completare i lavori e vedere i primi risultati concreti. Ma, assicurano dall’EIC, l’obiettivo non è più quello di tamponare l’emergenza, bensì di risolverla alla radice. Nel frattempo, i residenti continuano a convivere con la scarsità d’acqua, confidando che questa sia davvero la volta buona per un diritto essenziale e troppo a lungo negato.