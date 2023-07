Si chiamava Serena Bove la bimba di 8 anni morta questa mattina all’alba all’ospedale Santobono di Napoli. La piccola è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto a Gragnano ieri sera, in provincia di Napoli.

Gragnano, incidente in via Pasquale Nastro: Serena Bove muore a 8 anni

La dinamica del sinistro è da definire. Serena – secondo una prima ricostruzione – viaggiava in scooter con i genitori quando sarebbe rimasta coinvolta in un sinistro Immediatamente sono scattati i soccorsi.

La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli e sottoposta a un’operazione chirurgica salvavita. Purtroppo però Serena è morta alle prime luci dell’alba. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta. Rimasti feriti ma non in maniera grave i due genitori.

La famiglia: “Ora sei un angioletto”

La notizia intanto ha scosso l’intera comunità di Gragnano. Sotto accusa la sicurezza della strada dove si è verificato l’incidente, via Nastro, già oggetto in passato di molteplici segnalazioni. In queste ore intanto si stanno moltiplicando messaggi di cordoglio. La famiglia Bove in città è conosciuta per avere un negozio di abbigliamento.

“Avevi solo 8 anni, avevi tanta voglia di vivere e stamattina ci hai lasciati lasciando un vuoto immenso, un dolore indescrivibile! Di te ci lasci il ricordo del tuo dolce, tenero e innocente sorriso che nn dimenticheremo mai! Eri una dolce bambina sempre allegra, giocherellona e ci donavi tanta gioia ogni volta che ti vedevamo, ti avremo sempre qui nei nostri cuori. Adesso sei diventata un angioletto e ti sentiremo sempre vicina”, scrivono gli zii su Facebook.