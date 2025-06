Ha perso il controllo della sua moto ed è andato a schiantarsi contro un muro. È morto così, nella notte tra venerdì e sabato, Catello Dello Ioio, 46 anni, originario di Casola di Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 in via Castello, a Gragnano, in provincia di Napoli.

Gragnano, con la moto si schianta contro un muro: Catello muore a 46 anni

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era alla guida di una Honda Transalp quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muro a bordo strada. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al centauro. All’arrivo dei sanitari del 118 e dei militari dell’Arma, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La salma è stata successivamente affidata ai familiari, distrutti dal dolore. Sul posto anche i rilievi delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non risultano coinvolti altri veicoli.