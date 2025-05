“Prof. Carbonaro, no Carbonara. Dai Martina, che a me piace la carbonara e tu sei bella e buona come un piatto di carbonara.” Così scherzavano in classe, tra una lezione e l’altra. Ora, quelle parole tornano indietro come un eco doloroso, in un post che è diventato virale: è l’ultimo saluto di una docente alla sua alunna, Martina Carbonaro, la 14enne uccisa brutalmente ad Afragola, ritrovata senza vita in un casolare abbandonato.

“Come perdere una figlia”: il commovente addio della docente a Martina, la 14enne uccisa ad Afragola

Un post scritto con il cuore spezzato, che si trasforma in un atto d’accusa contro una società che non ha saputo proteggere Martina. “Avevi solo 14 anni. Avevi diritto alla vita, ai sogni, ai primi amori, alle risate tra i banchi”, scrive la professoressa. Ma quei diritti le sono stati strappati via nella maniera più crudele, probabilmente da chi diceva di amarla: un ragazzo di 19 anni, ex fidanzato della vittima, ora in stato di fermo per omicidio volontario.

La docente non nasconde la rabbia e il senso di fallimento: “Come insegnanti ci insegnano a spiegare il rispetto, ma non ci danno gli strumenti per garantirlo fuori dalle mura della scuola. E la delusione è immensa.” Parole che fanno riflettere, che pongono l’accento su un dramma sociale che si ripete troppo spesso: la violenza sulle giovani donne, l’incapacità collettiva di prevenirla e fermarla in tempo.

Nel messaggio, diventato simbolo del dolore e della denuncia, c’è anche una promessa: trasformare il dolore in impegno, per educare al rispetto, all’uguaglianza e alla libertà. Ma il vuoto lasciato da Martina è immenso. “Perdere un’alunna così è come perdere una figlia. Come se mi avessero strappato un pezzo dell’anima.”