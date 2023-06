Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge d’iniziativa governativa per la revisione del Codice della strada. Ora comincia il suo iter parlamentare. Il Governo conta sulla conversione in legge entro l’autunno.

Governo approva nuovo Codice della Strada: tutte le novità

“L’obiettivo è che il nuovo codice della strada sia legge entro l’autunno”, ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Voglio sottolineare il giro di vite su chi guida in stato di ubriachezza o venga trovato positivo al test antidroga. Il messaggio è: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso, e ti metti al volante, ti ritiro la patente fino a tre anni e non la vedi più”, ha chiosato il ministro.

Non ci sarà “nessuna incombenza in più per i ciclisti, anzi, si sta studiando una distanza di sicurezza sotto le quali non è possibile superare le bici”. Per quel che riguarda i monopattini elettrici, “ci sarà l’obbligo di casco e assicurazione, ci sarà un limite di velocità e non sarà possibile usarli fuori dai confini urbani”.

Monopattini elettrici

Confermati nel disegno di legge gli interventi sui monopattini elettrici. Sarà obbligatorio indossare il casco, il mezzo dovrà avere un codice identificativo (una targa) ed essere coperto da assicurazione. Obbligatorie anche le luci. I monopattini non potranno circolare al di fuori dei centri urbani. I veicoli a noleggio dovranno essere dotati di un dispositivo che automaticamente ne disattivi il funzionamento se dovessero uscire dalle aree permesse. Autovelox