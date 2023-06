Tante novità nel nuovo codice della strada che verrà varato nelle prossime ore dal Governo. Arriva una stretta sui monopattini, che dovranno avere una targa e un’assicurazione.

Nuovo codice della strada, stretta sui monopattini

Sono regole rigide quelle che stanno per essere introdotte dal governo nel nuovo CdS. Oggi verranno discusse e approvate in Consiglio dei Ministri su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il governo Meloni annuncia una dura battaglia ai monopattini: chi lo usa, dovrà essere assicurato e indossare il casco.

Il mezzo a due ruote dovrà inoltre avere un numero di targa identificativo e non potrà più camminare nelle aree pedonali e sulle piste ciclabili. Dovrà essere dotato di frecce direzionali e potrà circolare solo nelle aree urbane. Un giro di vite che limiterà di fatto l’uso dei monopattini nelle grandi metropoli italiane. Per i trasgressori fioccheranno multe da 200 a 800 euro.

Le biciclette e l’alcolock

La bozza di legge che sarà sottoposta all’approvazione del CdM prevede inoltre norme a tutela dei ciclisti. Sarà infatti “obbligatorio” tenere una distanza di un metro e mezzo quando si sorpassa una bicicletta.

Per limitare in maniera decisiva la guida in stata di ebbrezza i 18 articoli della bozza prevedono inoltre l’alcolock. Un etilometro agganciato obbligatoriamente alla macchina nel quale il conducente dovrà soffiare al momento di sedersi al posto di guida. Se il sistema rileverà un tasso alcolemico superiore a quello consentito, il motore dell’auto non si accenderà.

Ergastolo della patente

Altra svolta riguarda “l’ergastolo della patente”, riservato a chi commette reati gravissimi mentre è alla guida, ad esempio come scappare dopo un incidente senza prestare soccorso. L’autore del reato non potrà più avere la patente per il resto della sua vita.

Sul fronte scolastico, l’educazione stradale si farà anche alle scuole superiori. I corsi daranno diritto a due punti in più sulla patente. La patente potrà essere sospesa per 15 giorni per chi infrangerà il Codice della Strada e avrà meno di 20 punti. Tra le infrazioni il superamento dei limiti di velocità, il passaggio con il rosso, le inversioni di marcia vietate, le infrazioni sulle autostrade oltre alla circolazione contromano.

Autovelox

Non solo più limite di velocità. Gli autovelox potranno potranno accertare contemporaneamente più violazioni. Come il superamento del limite di velocità e la mancanza di revisione. Nella bozza del Ddl si stabilisce che «i dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni».