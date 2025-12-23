Giugliano, voragine in via Colonne: Vigili del Fuoco e Municipale sul posto, traffico in tilt

Disagi nella serata di oggi, martedì 23 dicembre, in via Colonne, dove si è aperta una voragine sull’asfalto causando caos traffico e l’intervento immediato di vigili del fuoco e polizia municipale.

Voragine nel punto del cantiere EAV chiuso

La voragine si è formata proprio nel tratto interessato fino a poco tempo fa dal cantiere EAV, recentemente chiuso. Secondo le prime informazioni, il cedimento dell’asfalto potrebbe essere legato a problemi strutturali nel sottosuolo, forse aggravati dai lavori precedenti e da un ripristino giudicato insufficiente.

Intervento delle autorità e traffico paralizzato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a delimitare l’area per evitare ulteriori cedimenti, insieme agli agenti della polizia municipale, impegnati nella gestione della viabilità. Il traffico in zona ha subito pesanti rallentamenti.