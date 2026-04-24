Giugliano, scoppia condotta idrica sotto il manto stradale: chiusa via Licoda

Disagi per residenti e automobilisti questa mattina nel centro storico di Giugliano. Gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso al traffico via Licoda, arteria di collegamento tra piazza Trivio e via Dante Alighieri. Una perdita idrica ha reso necessario un intervento di urgenza dei tecnici del Comune. Gli operai stanno scavando sotto il manto stradale per raggiungere la condotta e riparare il danno.

Ripercussioni sulla circolazione stradale. Da Via Roma, in direzione via Colonne, si è formata una lunga colonna di auto. Non è ancora chiaro quanto durerà l’intervento ma entro il pomeriggio – secondo quanto apprende Teleclubitalia – la riparazione dovrebbe essere portata a termine. L’allarme era stato già lanciato all’alba sui social network con un video apparso nei gruppi cittadini di Facebook.

Il filmato – realizzato da un residente – documentava l’allagamento del tratto iniziale di via Licoda e la presenza di un fiotto d’acqua che sgorgava da una crepa dell’asfalto. Per fortuna non si sono registrati cedimenti del manto stradale e non è si resa necessaria l’evacuazione degli stabili adiacenti alla perdita idrica.