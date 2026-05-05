Nuovo episodio di violenza contro un rappresentante delle istituzioni: l’auto del comandante della Municipale di Casandrino, Raffaele Andrea D’Ambrosio, e è stata data alle fiamme, in quello che appare come un chiaro gesto intimidatorio.

A fuoco l’auto del comandante della Municipale di Casandrino: indagini in corso

D’Ambrosio è da pochi mesi alla guida della polizia municipale del comune dell’area nord di Napoli, attualmente amministrato da commissari prefettizi. Nella serata di ieri, alcune persone non identificate — presumibilmente con il volto coperto — hanno raggiunto l’abitazione del comandante, a Casalnuovo, incendiando la sua vettura privata, parcheggiata nei pressi.

La macchina, una Ford C-Max, è andata completamente distrutta; le fiamme hanno inoltre danneggiato un secondo veicolo nelle vicinanze. Al momento dell’attacco, D’Ambrosio si trovava in casa insieme alla moglie e ai figli piccoli. Sull’accaduto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Il comandante ricopre l’incarico a Casandrino da pochi mesi, dopo un’esperienza di circa un anno e mezzo a Pomigliano, dove ha svolto sia funzioni operative che di responsabilità all’interno della polizia municipale.