Un grave incidente quello che si è registrato ieri a Giugliano, nella centralissima via Fratelli Maristi. Coinvolte due auto.

Incidente a Giugliano, grave scontro tra due auto in via Fratelli Maristi

Le informazioni che sono giunte alla nostra redazione sono ancora parziali. Ciò che è certo è che due macchine – di cui una di grossa cilindrata – si sono scontrate all’incrocio tra via Fratelli Maristi e via Giuseppe Di Vittorio intorno alla mezzanotte. Dalle immagini in nostro possesso appare chiaro che la vettura più piccola ha impattato contro la fiancata dell’altra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118 per il soccorso ai feriti. Ignote le condizioni delle persone coinvolte. Toccherà ai caschi bianchi del comando di Giugliano effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento l’area interessata dall’incidente è stata isolata con un nastro di plastica.