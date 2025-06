Scontro tra due auto tra Giugliano e Parete, imprenditore muore dopo due settimane di agonia

Non sono bastati 14 giorni di lotta e di cure mediche per strapparlo alla morte. Luciano Zitiello, 60 anni, imprenditore originario di Parete, è deceduto nella giornata di ieri. Ricoverato in condizioni disperate, l’uomo non è riuscito a sopravvivere alle conseguenze di un violento incidente avvenuto il 9 giugno ai margini del territorio comunale, nei pressi della cooperativa agricola Sole, in via della Repubblica, strada di raccordo tra il centro di Parete e via Santa Maria a Cubito, territorio di Giugliano.

La dinamica del sinistro resta tutt’ora da chiarire. Per cause ancora oggetto di indagine, Luciano era alla guida del suo mezzo, una Fiat 500 X, quando avrebbe avuto uno scontro con un Suv a noleggio guidato da un cittadino albanese. A seguito dell’impatto, il Suv si è ribaltato schiantandosi contro l’inferriata di un cancello mentre la Fiat 500 è rimasta parzialmente distrutta. Le immagini dell’incidente erano finite sui social facendo temere subito il peggio.

Dopo lo schianto, Zitiello fu estratto dalle lamiere dai Vigili de Fuoco e trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici avevano tentato il tutto per tutto per salvargli la vita. Ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Il suo cuore si è fermato dopo due settimane di cure intensive. La notizia del suo decesso ha fatto subito il giro del web. Onesto lavoratore e persona cordiale, il 60enne era benvoluto in tutta la comunità dell’agro aversano.