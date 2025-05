Drammatico incidente stradale intorno alle 13 di oggi, venerdì 22 maggio, in via Marchesella, al confine tra Giugliano e Villaricca. Un ragazzo di circa 15 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra una moto e un’auto.

Giugliano, scontro tra auto e scooter in via Marchesella: grave 15enne

Le dinamiche dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma le conseguenze sono apparse subito molto gravi: il giovane centauro ha riportato un trauma cranico importante con emorragia cerebrale e un pneumotorace (PNX), per il quale è stato drenato sul posto dai soccorritori del 118.

Il ragazzo è stato immediatamente intubato e stabilizzato, poi trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e regolare il traffico. Si sta lavorando ora per ricostruire la dinamica dell’impatto e verificare eventuali responsabilità.