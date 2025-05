Giugliano, progetto “Per Mano”: un murale sull’edificio dell’istituto Fratelli Maristi

Giugliano. A Giugliano in Campania un altro luogo è stato riqualificato, risignificato con un’opera d’arte, al centro della città, realizzato dall’Associazione Set Me Free ETS in collaborazione con la Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle Scuole. Un murale, che ci parla dei giovani, costruito insieme, dalla bozza di disegno, alla progettazione collaborativa, che in un momento unico, critico, del cammino della vita cercano di trovarne il senso, risposte in grado di illuminarne il percorso.

Il tema ”Spazio Sicuro” è un laboratorio pensato per favorire un modello di conoscenza attraverso la realizzazione del dipinto collettivo, un punto luce per la comunità che permette di dare significato al luogo. Le immagini sono frutto di un dialogo rispettoso con i ragazzi caratterizzate dai bisogni, desideri e passioni delle nuove generazioni.. I colori, la conoscenza da sfondo all’opera, per poter provare a indirizzare le nuove generazioni nella giusta direzione, in uno “Spazio Sicuro”, quella della condivisione, della parola dell’amore verso il creato.

L’attività rientra nel progetto “Per Mano” – Percorsi educativi per il contrasto del maltrattamento e dell’abuso delle persone di minore età” realizzato in collaborazione con la Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle Scuole, con il contributo del Dipartimento per le Politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri