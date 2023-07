Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Giugliano. In Via Dante Alighieri un uomo è stato investito mentre era in compagnia del suo cane. La vittima è in fin di vita.

Giugliano, travolto e investito da scooter: uomo in fin di vita

La dinamica è ancora da chiarire. Per cause ancora in corso di accertamento, un 17enne in sella ad uno scooter avrebbe investito un 70enne che si trovava in strada, forse in fase di attraversamento.

L’anziano è stato soccorso e portato in ospedale. E’ attualmente ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruito le fasi del sinistro. Al vaglio degli investigatori la posizione del 17enne.