Meteo Napoli, svolta estiva: in arrivo una forte ondata di calore con punte oltre i 34°C

L’estate accelera improvvisamente in Campania. A partire da giovedì 18 giugno, è attesa una nuova e intensa ondata di calore su Napoli e provincia, con temperature in costante aumento e valori che potranno raggiungere e localmente superare i 34 gradi nell’area nord del napoletano e nel capoluogo. Secondo le ultime previsioni meteo un robusto campo di alta pressione porterà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato per diversi giorni consecutivi.

Caldo africano tra Napoli, Giugliano e hinterland

Le temperature massime inizieranno a salire già da giovedì, quando si registreranno valori compresi tra i 32 e i 33 gradi. Tra venerdì e domenica il caldo raggiungerà il suo apice con punte di 34 gradi tra Giugliano, Qualiano, Villaricca, Melito, Mugnano, Sant’Antimo e nell’area urbana di Napoli.

Le temperature minime resteranno elevate anche nelle ore notturne, con valori attorno ai 20-23 gradi. Una situazione che favorirà le cosiddette notti tropicali, rendendo più difficile il raffrescamento degli ambienti e aumentando la percezione del caldo.

Afa e disagio fisico nel fine settimana

Oltre alle temperature elevate, a pesare sarà soprattutto l’umidità. L’afa potrebbe far percepire temperature superiori a quelle effettivamente registrate, soprattutto nelle zone più urbanizzate e densamente abitate dell’area metropolitana di Napoli. Le condizioni di maggiore disagio sono attese tra venerdì e domenica, quando il sole sarà prevalente e il vento debole non riuscirà a mitigare la sensazione di calore.