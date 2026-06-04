È in fase di ripresa il giovane diciassettenne che, nella serata di lunedì, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta dopo aver assunto il cosiddetto “miele dello sballo”, una sostanza a base di wax, derivato dei cannabinoidi ad alta concentrazione psicoattiva. L’assunzione gli ha provocato una grave insufficienza respiratoria, mentre i suoi amici hanno manifestato sintomi più lievi.

Arzano, in prognosi riservata dopo aver assunto “miele dello sballo”: migliora il 17enne

Il ragazzo, residente ad Arzano, è ora vigile e stabile e non sarebbe più in pericolo di vita. Proseguono tuttavia gli accertamenti clinici necessari per consentirne il trasferimento dal reparto di Rianimazione, dove è attualmente ricoverato, a quello di Medicina d’Urgenza. Insieme a due amici di 19 e 22 anni, avrebbe acquistato online la sostanza, probabilmente tramite un canale Telegram. Anziché riscaldarla e inalare i vapori, come indicato, i tre l’avrebbero ingerita con un cucchiaino.

I sintomi sono comparsi immediatamente e, grazie al tempestivo intervento dei genitori del minore, è stato allertato il 118. I ragazzi sono stati inizialmente trasportati all’ospedale di Frattamaggiore; successivamente il diciassettenne è stato trasferito al San Paolo di Fuorigrotta, mentre i due amici, dopo le cure del caso, sono stati dimessi in stato di shock.

La Procura di Napoli Nord ha avviato un’indagine per fare luce sull’episodio e ha contestato ai due maggiorenni l’ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno sequestrato il contenitore del prodotto per analizzarne la composizione, verificando il livello di THC e l’eventuale presenza di altre sostanze potenzialmente tossiche o allergizzanti. Attraverso le testimonianze dei due giovani, gli investigatori puntano inoltre a ricostruire l’intera filiera di acquisto e distribuzione della sostanza, dall’ordine online fino alla consegna finale.