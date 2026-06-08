Ercolano, 17enne speronato mentre è in scooter: si rifugia in una paninoteca ma viene raggiunto e accoltellato

Notte di violenza a Ercolano, dove un ragazzo di 17 anni è stato vittima di una brutale aggressione culminata con diverse coltellate. Il giovane, incensurato e residente in città, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 15 giorni. L’episodio è ora al centro delle indagini dei Carabinieri della Tenenza di Ercolano, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a identificare i responsabili.

Speronato mentre era in scooter

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione si sarebbe verificata intorno alle 23:30 lungo via Plinio. Il 17enne stava percorrendo la strada a bordo del proprio scooter quando sarebbe stato speronato da almeno due persone. Dopo l’impatto, il giovane avrebbe tentato di sottrarsi agli aggressori cercando rifugio nei pressi di una paninoteca della zona. La fuga, però, non sarebbe bastata a evitare il pestaggio.

Coltellate, calci e pugni nella paninoteca

Una volta raggiunto, il ragazzo sarebbe stato aggredito con estrema violenza. Secondo quanto emerso finora, i due aggressori lo avrebbero colpito con diverse coltellate, oltre a sferrargli calci e pugni. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasferito il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Maresca. Fortunatamente le ferite riportate non si sono rivelate gravi. Dopo le cure del caso, il 17enne è stato dimesso con lesioni giudicate guaribili in quindici giorni.

Indagini in corso per identificare gli aggressori

I Carabinieri hanno immediatamente avviato gli accertamenti per chiarire il movente dell’aggressione e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire ogni fase dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista, mentre proseguono le verifiche per comprendere se l’aggressione sia maturata per motivi personali o se vi siano altre ragioni dietro il violento attacco.