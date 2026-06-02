Tragedia a Sorrento, scooter contro auto: muore una donna, grave il conducente

Drammatico incidente stradale nella giornata di oggi a Sorrento. Una donna di 65 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra uno scooter e un’automobile avvenuto in via degli Aranci, una delle principali arterie della città costiera.

L’impatto in via degli Aranci: morta una donna di 65 anni

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, per cause in corso di accertamento lo scooter sul quale viaggiavano due persone si è schiantato contro un’auto in marcia. L’impatto è stato violentissimo.

La passeggera dello scooter, una donna di 65 anni, è morta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate

Grave il conducente dello scooter, ricoverato in prognosi riservata

Il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 20 anni, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Sorrento, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Carabinieri sul posto: veicoli sequestrati e indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Sorrento, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’automobilista coinvolto nello scontro è rimasto illeso.

I militari dell’Arma hanno disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell’incidente, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità e accertare le cause che hanno portato alla tragedia.