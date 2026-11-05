Giugliano, pistola nascosta nel doppio fondo di una scarpiera: in casa droga e soldi, arrestato 40enne

Aveva installato un sistema di videosorveglianza per tenere sotto controllo i movimenti delle forze dell’ordine, ma non è riuscito a sfuggire ai Carabinieri. Un 40enne incensurato è stato arrestato a Giugliano con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua abitazione sono stati trovati droga, denaro contante e una pistola con matricola abrasa.

Giugliano, pistola nascosta nel doppio fondo di una scarpiera: in casa droga e contanti, arrestato 40enne

L’uomo aveva cercato di anticipare l’arrivo dei militari grazie alle telecamere installate per monitorare l’area circostante. Quando ha visto avvicinarsi le pattuglie della Sezione Operativa dei Carabinieri di Giugliano, ha tentato di guadagnare tempo e di disfarsi della droga custodita nell’abitazione.

Il tentativo, però, non è andato a buon fine. I militari sono riusciti a entrare nell’appartamento nonostante i tentativi del 40enne di ritardare il controllo. Durante la perquisizione hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina, parte della quale era stata gettata nel lavandino del bagno, e 170 grammi di marijuana. Ma la scoperta più inquietante è arrivata durante l’ispezione di una scarpiera. All’interno di un doppio fondo, accuratamente nascosta, i Carabinieri hanno trovato una pistola Beretta calibro 6,35 millimetri, con matricola abrasa e otto proiettili nel caricatore.

Nell’abitazione sono stati inoltre sequestrati 4.660 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori possibile provento dell’attività illecita. Per il 40enne sono così scattate le manette. L’uomo è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio.