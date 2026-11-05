SARIM ed E-GAP insieme a Ecomondo 2026: un modello industriale per l’elettrificazione dei servizi di igiene urbana

SARIM ed E-GAP partecipano insieme a Ecomondo 2026, in programma dal 3 al 6 novembre presso il Rimini Expo Centre, per presentare un modello industriale dedicato alla decarbonizzazione dei servizi di igiene urbana, fondato sull’integrazione di competenze operative, soluzioni tecnologiche e strumenti di finanziamento sostenibili.

La collaborazione nasce dalla volontà di offrire a Comuni, utility e operatori del settore ambientale una risposta concreta a una delle principali sfide della transizione ecologica: elettrificare le flotte destinate alla raccolta dei rifiuti e ai servizi di igiene urbana, garantendo al tempo stesso continuità operativa, efficienza e sostenibilità economica.

Il modello industriale sviluppato congiuntamente valorizza, da un lato, le competenze di E-GAP, piattaforma europea attiva nella decarbonizzazione delle flotte attraverso il modello Fleet-as-a-Service (FaaS), una soluzione integrata e finanziata che consente l’accesso a flotte elettriche senza investimenti iniziali; dall’altro, l’esperienza operativa di SARIM nella gestione dei servizi ambientali, con una presenza consolidata in 25 Comuni italiani e una flotta di circa 900 veicoli.

La trasformazione delle flotte, infatti, non si esaurisce nella sostituzione dei veicoli tradizionali con mezzi elettrici, ma richiede una revisione complessiva dell’organizzazione del servizio, dalla pianificazione operativa alla gestione delle infrastrutture di ricarica, fino alla definizione di modelli finanziari capaci di sostenere gli investimenti nel lungo periodo.

In questo scenario, SARIM ed E-GAP mettono a sistema le rispettive competenze per sviluppare un approccio integrato in grado di accompagnare gli enti e le aziende lungo tutte le fasi del percorso di elettrificazione, dall’analisi delle esigenze territoriali fino alla messa in servizio dei mezzi.

L’obiettivo è contribuire allo sviluppo di servizi ambientali sempre più innovativi, efficienti e sostenibili, favorendo la riduzione delle emissioni e dell’inquinamento acustico nei contesti urbani e promuovendo nuovi modelli di mobilità applicati ai servizi pubblici essenziali.

Il 5 novembre SARIM al confronto sulle città in salute

Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 novembre, dalle ore 14:00 alle 16:15, quando Augusto Ferrentino, COO di SARIM e Direttore Generale di Smartleaf, interverrà in qualità di relatore alla tavola rotonda “Costruire città in salute: dalla visione all’azione”, presso la Workshop Area del Circular & Healthy City District, Hall D3.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di riflessione sul ruolo dell’innovazione, della sostenibilità e dell’integrazione dei servizi nella costruzione di città più vivibili, resilienti e attente al benessere delle comunità.

La partecipazione di SARIM si inserisce in una visione più ampia della gestione ambientale, nella quale l’efficienza dei servizi di igiene urbana, la qualità dello spazio pubblico e l’adozione di soluzioni innovative contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere modelli di sviluppo urbano sostenibili.

Il 6 novembre il convegno sulla decarbonizzazione dell’igiene urbana

Il secondo appuntamento, centrale nella partecipazione congiunta di SARIM ed E-GAP a Ecomondo, sarà il convegno “Decarbonizzare i servizi di igiene urbana – Modelli di finanziamento, integrazione operativa e prospettive per Comuni e Aziende”, in programma venerdì 6 novembre, dalle ore 10:15 alle 11:15, presso la Sala City District del Rimini Expo Centre.

L’iniziativa, organizzata da SARIM ed E-GAP, rappresenterà un’occasione di confronto tra rappresentanti delle associazioni di categoria, operatori industriali e protagonisti della transizione energetica, con l’obiettivo di analizzare opportunità, criticità e prospettive dell’elettrificazione delle flotte impiegate nei servizi ambientali.

Al centro del dibattito saranno i principali fattori che possono rendere concretamente realizzabile la trasformazione del settore: la sostenibilità degli investimenti, la disponibilità di infrastrutture adeguate, l’integrazione delle nuove tecnologie nei processi operativi e la collaborazione tra settore pubblico e privato.

Interverranno:

Elisabetta Perrotta, Direttrice di Assoambiente;

Domenico Ruggiero, Direttore del Settore Ambiente di Utilitalia;

Marco Cianfanelli, General Manager di E-GAP;

Mino Bardascino, Presidente di Bardascino Holding;

Augusto Ferrentino, Operations Director di SARIM.

A moderare il confronto sarà Marco Frittella, Direttore di Make Different Magazine.

Il convegno sarà anche l’occasione per approfondire il modello industriale sviluppato da SARIM ed E-GAP, illustrandone l’approccio e le potenzialità applicative a supporto degli enti locali e delle aziende impegnate nella transizione energetica.

Al termine dell’incontro, il confronto proseguirà con un aperitivo di networking presso lo stand SARIM ed E-GAP, Hall D3, Stand 115-B, per favorire ulteriori occasioni di dialogo e collaborazione tra i partecipanti.

Un’opportunità di confronto per Comuni, aziende e operatori

La partecipazione congiunta di SARIM ed E-GAP a Ecomondo 2026 conferma l’impegno delle due realtà nella promozione di soluzioni capaci di trasformare gli obiettivi della transizione ecologica in progetti industriali concretamente realizzabili.