Secondigliano, chiede di spostare auto davanti al portone: 35enne aggredito con mazza da baseball

Violenta aggressione nella notte, in corso Secondigliano, a Napoli. Un uomo di 35 anni è finito in ospedale dopo essere stato colpito con una mazza da baseball al culmine di una discussione nata per un’auto che ostruiva l’ingresso di un palazzo. La vittima è ricoverata al CTO, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 35enne stava rincasando quando avrebbe trovato un’automobile ferma davanti all’ingresso del proprio stabile, impedendogli il passaggio. A quel punto avrebbe chiesto al proprietario del veicolo di spostarlo, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata. L’uomo sarebbe stato aggredito e colpito con una mazza da baseball, riportando ferite che hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

Aggressione con mazza da baseball: 35enne ricoverato al CTO

I carabinieri della PMZ e del Nucleo Operativo Stella sono intervenuti presso l’ospedale CTO, dove il 35enne si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero tali da far temere per la vita. Il quadro clinico resta tuttavia da definire: si attendono infatti gli esiti della TAC e la prognosi dei sanitari per stabilire l’entità delle lesioni riportate.

Indagini dei carabinieri per ricostruire l’aggressione

Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare le eventuali responsabilità. Restano da chiarire tutti i dettagli della discussione che, secondo la prima ricostruzione, sarebbe sfociata nella violenta aggressione. Gli investigatori sono al lavoro per fare piena luce sulla vicenda.

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