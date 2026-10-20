La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo arancione, valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre, per Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio.

Per questo motivo, e sulla scorta delle bombe d’acqua cadute sull’area nord qualche settimana fa, diversi comuni hanno emanato ordinanze di chiusure per le scuole.

Allerta meteo in Campania: scuole chiuse in diversi comuni

Pochi minuti fa, sindaco di Giugliano Diego D’Alterio ha disposto la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, e di cimitero, parchi e ville comunali. Stop alle lezioni nell’area nord anche a Villaricca, Afragola, Melito, Qualiano. Inoltre, a Mugnano, l’atteso concerto del cantante Rosario Miraggio è stato rinviato a venerdì 23 ottobre. Scuole chiuse anche a Torre del Greco, Ischia, Serrara Fontana, Procida. Si accoda pure Aversa.

Come spesso accade con l’innalzamento dell’allerta ad arancione, si fa concreta la chiusura delle scuole nel capoluogo di regione e nei comuni della provincia. In queste situazioni, infatti, i primi cittadini sono soliti adottare ordinanze di chiusura degli istituti scolastici per motivi di sicurezza. Nelle prossime ore l’elenco degli istituti chiusi potrebbe allungarsi.

Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Su tutte le altre zone del territorio regionale l’allerta è di colore giallo.