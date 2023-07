Momenti di tensione a Giugliano nel primo pomeriggio presso una nota tabaccheria del centro. Un cliente e un titolare sono venuti alle mani dopo una discussione nata per un resto da un euro.

Giugliano, rissa dal tabaccaio per il resto di un euro: arrivano i carabinieri

Come anticipa Internapoli.it, il cliente avrebbe effettuato una ricarica telefonica di 5 euro ma avrebbe preteso dal commerciante un euro di resto perché sul suo cellulare era stata accreditata soltanto la somma di 4 euro. Il titolare della tabaccheria ha però spiegato che quell’euro di cui l’altro pretendeva la restituzione era in realtà il costo della commissione, così come prevede la legge.

L’uomo non ha voluto sentire ragioni e ne è nata una violenta discussione degenerata in zuffa. Ad assistere alla scena altri clienti e passanti richiamati dalle urla. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno sedato la rissa e riportato l’ordine. Alla fine la lite si è conclusa in modo benevolo, senza denunce e senza feriti.