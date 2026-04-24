Dalla pelle alla tela: Claudio Barone debutta alla Biennale “Dentro il Rosso” di Bacoli

Alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, nel Parco Borbonico del Fusaro, prende il via la seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea “Dentro il Rosso”, in programma dal 24 aprile al 3 maggio 2026.

Tra i partecipanti all’esposizione figura anche Claudio Barone, ex tatuatore di Marano, alla sua prima esperienza in una mostra d’arte contemporanea. Un debutto che si inserisce all’interno di un contesto artistico ampio e variegato, che vedrà la presenza di numerosi artisti provenienti da diversi ambiti espressivi. L’opera di Barone, dal titolo “La spirale del potere”, intende denunciare l’effetto distruttivo delle scelte belligeranti dei potenti ai danni dei più deboli.

Barone, pur provenendo da un percorso diverso, ha sempre coltivato la passione per l’arte, dedicandosi in particolare all’arte materica e alla scultura in legno, linguaggi che rappresentano oggi il punto di partenza del suo ingresso nel circuito espositivo. La rassegna, promossa da Studio 5 Progetto Creativo e patrocinata dal Comune di Bacoli, è incentrata sul tema del rosso, simbolo di forte impatto visivo ed emotivo, interpretato attraverso opere di pittura, scultura e installazioni.

Il vernissage è previsto per venerdì 24 aprile alle ore 17, con la partecipazione dello storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso. La manifestazione si concluderà domenica 3 maggio. Per Barone si tratta di un primo passo nel mondo dell’arte espositiva, in un evento che rappresenta una vetrina importante per artisti emergenti e non solo, all’interno di una delle location più suggestive dei Campi Flegrei.