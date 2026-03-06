Carburanti, tornano a salire i prezzi: gasolio vicino ai 2 euro al litro

Tornano a salire i prezzi dei carburanti in Italia e per gli automobilisti si profila un nuovo periodo di rincari. Il gasolio, in particolare, si avvicina rapidamente alla soglia dei 2 euro al litro, toccando livelli che non si vedevano dall’ottobre 2023, mentre anche la benzina registra nuovi aumenti.

Alla base del rialzo c’è la nuova impennata delle quotazioni del petrolio, influenzata dalle tensioni internazionali e in particolare dal conflitto che vede coinvolti Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il Brent ha infatti superato gli 85 dollari al barile, spingendo verso l’alto anche i prezzi dei prodotti raffinati sui mercati internazionali.

Secondo le analisi di Staffetta Quotidiana, la quotazione internazionale del gasolio ha superato nuovamente i mille dollari a tonnellata, raggiungendo il livello più alto dal 14 settembre 2023, mentre quella della benzina è ai massimi dal 15 gennaio 2025. Con valori così elevati, spiegano gli esperti, l’effetto sui prezzi alla pompa è quasi immediato: la benzina tocca i livelli più alti dal 2 luglio 2025, mentre il diesel segna il record dal 29 ottobre 2023.

Il trend appare destinato a proseguire anche nel fine settimana. Il diesel in modalità self service è ormai proiettato verso quota 1,90 euro al litro, mentre nella modalità servito la media nazionale sfiora già i due euro.

Sul fronte degli aggiornamenti dei listini, Eni ha ritoccato al rialzo i prezzi consigliati di due centesimi al litro per la benzina e cinque centesimi per il gasolio. Ancora più marcato l’aumento deciso da IP, con un rialzo di sei centesimi al litro per entrambi i carburanti. Q8 ha stabilito un incremento di due centesimi sulla benzina e di sette centesimi sul gasolio. Tamoil ha optato per un aumento di tre centesimi sulla verde e di dieci centesimi sul diesel.

Le ultime medie rilevate dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborate da Staffetta Quotidiana, indicano la benzina self service a 1,744 euro al litro, mentre il diesel self service sale a 1,867 euro al litro. In modalità servito la benzina arriva a 1,879 euro al litro, mentre il gasolio sfiora la soglia dei due euro attestandosi a 1,996 euro al litro. In aumento anche gli altri carburanti: il Gpl servito si colloca a 0,697 euro al litro, il metano a 1,445 euro al chilo e il Gnl a 1,229 euro al chilo. Prezzi ancora più alti si registrano sulla rete autostradale, dove la benzina in modalità self service raggiunge 1,836 euro al litro (oltre 2,09 euro al servito), mentre il gasolio arriva a 1,949 euro al litro (fino a 2,206 euro al servito).