Un ragazzo di 13 anni è stato accoltellato alla coscia destra mentre tentava di sedare una rissa in via Toledo, nel centro di Napoli. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri e ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro.

Napoli, 13enne accoltellato mentre tenta di sedare una rissa in via Toledo

Il minore è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita da arma da taglio alla coscia destra. Fortunatamente le condizioni del ragazzo non sono gravi: i sanitari hanno emesso una prognosi di sette giorni.

Accoltellato mentre cercava di fermare la lite

Secondo una prima ricostruzione, il 13enne sarebbe rimasto ferito mentre cercava di intervenire per separare alcune persone coinvolte in una rissa scoppiata in via Toledo, una delle strade più frequentate del centro cittadino. Durante la colluttazione qualcuno avrebbe estratto un coltello colpendo il ragazzo alla gamba. I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare le persone coinvolte nella rissa e nell’accoltellamento. Al momento sono in corso accertamenti e raccolta di testimonianze per chiarire responsabilità e contesto dell’aggressione.