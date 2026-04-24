Melito, nuovo abbattimento nel rione 219: demolite due cappelle abusive

Di nuovo ruspe in azione nel rione 219 di Melito. Dopo la demolizione della merceria abusiva in via Lisbona avvenuta due giorni fa, questa mattina è stata abbattuta una cappella abusiva in via Lussemburgo realizzata in assenza di qualsiasi autorizzazione su terreno di proprietà demaniale. Nelle ore precedenti è stato abbattuto un altro manufatto simile in via Praga.

L’intervento è stato coordinato dalla Polizia Municipale guidata dalla comandante Annamaria Pagliuca. Presenti anche Polizia di Stato e Carabinieri. Al momento non si sono registrati incidenti e i residenti non hanno opposto resistenza. La demolizione rientra nell’ambito degli interventi di risanamento voluti dalla commissione straordinaria che guida la città dal 2023 nel rione di edilizia popolare legato un tempo allo spaccio e alle attività del clan Amato-Pagano.