Sono stati presentati ieri pomeriggio i calendari di beneficenza realizzati da Teleclubitalia e The Club Factory, in collaborazione con il fotografo Andrea Matacena e il fumettista Danilo Pergamo, allo Chalet del Centro, in piazza Gramsci a Giugliano.

Giugliano, presentati i calendari di beneficenza: “Con 10 euro aiutiamo tutto l’anno”

In tanti hanno risposto positivamente all’invito di Teleclubitalia, partecipando alla presentazione dell’evento benefico per dare il proprio contributo. Tra questi, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, politici, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Ottavio Lucarelli, ma anche rappresentanti del mondo delle associazioni, attivisti e tanti cittadini.

L’iniziativa, giunta al suo terzo anno, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per il progetto di “mensa take away” della Caritas della Parrocchia di San Pio X di Giugliano. Sarà, quindi, possibile acquistare il calendario con una offerta di 10 euro presso lo Chalet del Centro, la parrocchia di San Pio X di Giugliano o anche online, sul sito di Teleclubitalia.it.

“Un grazie speciale a Don Francesco per il suo impegno quotidiano, a Andrea Matacena e Danilo Pergamo per averci donato la loro arte – ha dichiarato il direttore di Teleclubitalia, Giovanni Francesco Russo durante la presentazione -. Ai miei soci e amici Andrea Setaro e Fabio Lamonea per The Club Factory. A tutti i miei compagni di lavoro di Tele Club Italia che mi hanno aiutato in questa iniziativa. Allo Chalet di Giuseppe Rispo ed ai suoi due capitani Ciro e Tommaso per ospitarci sempre”.

A ringraziare i presenti anche don Francesco Riccio: “Grazie a ciò che ricaviamo dalla vendita di questi calendari, resteremo aperti anche quest’anno. Grazie a Teleclubitalia, grazie a voi che comprate. Con 10 euro diamo da mangiare tutto l’anno, non solo a Natale”.

La parola è poi passata ai due artisti, Andrea Matacena e Danilo Pergamo. “Teleclubitalia e The Club Factory sono la vera macchina dietro a questo calendario. Noi, io e Danilo Pergamo, abbiano soltanto donato la nostra arte e il nostro tempo. Dietro a questo progetto, c’è un grande investimento che è tutto volto alla beneficenza”, ha commentato Matacena.

“L’idea di mischiare due arti, quella fotografica e delle illustrazioni, ha funzionato ed ha dato vita alle immagini che vedete. A spingerci a lavorare insieme è stata anche la voglia di voler dare una mano a chi ne ha più bisogno. Se ci fermiamo un attimo e ci guardiano attorno tra la corsa dei regali e il lavoro, ci rendiamo conto che ci sono tante persone che hanno bisogno di aiuto”, ha aggiunto Pergamo.

La mostra fotografica

Non solo calendari. Le immagini che accompagnano i mesi del prossimo anno, realizzate da Matacena e Danilo Pè, sono state esposte all’interno dello Chalet del Centro in una mostra fotografica che chiunque potrà visionare fino al 19 gennaio 2024.