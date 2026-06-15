“SERE D’ESTATE – NOTE, SIPARI E SAPORI”: AL VIA LA RASSEGNA ESTIVA DI FONDO ITALIA E TEATRO IL PRINCIPE

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Un’estate all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e della convivialità. Nasce “Sere d’Estate – Note, Sipari e Sapori”, la nuova rassegna organizzata dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma e dal Teatro Il Principe che, dal mese di giugno fino a settembre, animerà il Parco Urbano Fondo Italia, bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, con un ricco calendario di appuntamenti dedicati al teatro, al cinema, alla musica e alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

La manifestazione sarà presentata ufficialmente nel corso della conferenza stampa in programma martedì alle ore 13:00 presso lo Chalet di Piazza Gramsci, a Giugliano in Campania, alla presenza degli organizzatori e delle associazioni coinvolte.

Il cartellone prevede spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche accompagnate da degustazioni di vini locali, eventi musicali e appuntamenti speciali pensati per valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro e aggregazione per cittadini e famiglie. Ogni sera, inoltre, l’accoglienza del pubblico prenderà il via alle ore 19:30 con un aperitivo di benvenuto e sarà attivo anche un punto ristoro dedicato ai partecipanti, per rendere ancora più piacevole e completa l’esperienza degli eventi.

«Con questa iniziativa vogliamo dare vita a un progetto che metta realmente al centro le persone e il territorio», dichiara Antonio Arzillo, presidente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. «Crediamo che cultura, sport e socialità rappresentino strumenti fondamentali per costruire comunità più forti, inclusive e partecipative. In un momento storico in cui spesso si evidenziano soltanto le criticità dei nostri territori, sentiamo il dovere di investire energie e risorse nella creazione di occasioni positive di incontro e condivisione. Il Parco Urbano Fondo Italia si conferma così un luogo aperto e accogliente, uno spazio vissuto e restituito ai cittadini attraverso eventi di qualità, capaci di coinvolgere famiglie, giovani e persone di ogni età. Questa rassegna assume un significato ancora più profondo perché si svolge all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata, oggi pienamente restituito alla collettività. Per noi valorizzare Fondo Italia significa dimostrare concretamente che luoghi un tempo simbolo di illegalità possono trasformarsi in spazi di cultura, partecipazione e crescita sociale. Ogni evento rappresenta un tassello di questo percorso di rinascita, attraverso il quale la comunità riappropria di un patrimonio che le appartiene e lo vive quotidianamente come luogo di incontro, confronto e condivisione. Sere d’Estate rappresenta quindi non soltanto un calendario di spettacoli e appuntamenti, ma anche un messaggio forte di legalità e di riscatto del territorio. Questa rassegna nasce dalla convinzione che la collaborazione tra associazioni, operatori culturali e realtà locali possa generare valore sociale concreto, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e restituire nuova vita a spazi che devono diventare sempre più patrimonio comune. Siamo certi che questa iniziativa possa diventare un punto di riferimento per l’estate giuglianese e un modello di collaborazione virtuosa al servizio del territorio».

Soddisfazione anche da parte di Michele Principe, direttore artistico della rassegna e fondatore del Teatro Il Principe.

«Nasce una collaborazione che ci rende particolarmente orgogliosi e che si pone un obiettivo chiaro: portare cultura sul territorio e animare, attraverso l’intrattenimento, serate di incontro e condivisione in una comunità che ha bisogno di spazi di aggregazione e di occasioni di crescita sociale. Teatro Il Principe e Fondo Italia hanno deciso di costruire insieme questo cartellone di eventi estivi proprio nello spirito che ogni realtà associativa dovrebbe avere: creare punti d’incontro e fare comunità. Da anni le nostre associazioni operano sul territorio, seppur in ambiti diversi, con una visione comune: mettere le persone al centro delle idee e dell’organizzazione delle attività. Siamo convinti che la nascita di questa collaborazione possa rappresentare un’opportunità importante per un territorio troppo spesso trascurato sotto il profilo sociale, culturale e aggregativo. Eppure proprio questo territorio ha dimostrato più volte di possedere una straordinaria voglia di partecipare, una vera fame di spettacolo, arte, cultura e momenti di condivisione. È a questa domanda che vogliamo rispondere. Teatro Il Principe e Fondo Italia si sono prefissati di creare occasioni concrete di incontro, offrendo eventi di qualità e contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e comunità».

La rassegna si svolgerà presso il Parco Urbano Fondo Italia, in Viale dei Pini Nord 59, e offrirà per tutta l’estate un programma pensato per valorizzare uno spazio che negli ultimi anni è diventato un importante punto di riferimento per il territorio. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito e l’accoglienza del pubblico è prevista a partire dalle ore 19:30 per gli appuntamenti serali, con aperitivo di benvenuto e servizio di punto ristoro.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di presentazione.

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

Martedì – ore 13:00

Chalet di Piazza Gramsci, Giugliano in Campania (NA)

Rassegna culturale: “Sere d’Estate – Note, Sipari e Sapori”