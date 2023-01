GIUGLIANO. Si è tenuto oggi l‘open day dell’istituto Marconi di Giugliano. Il luogo scelto per presentare l’offerta formativa dell’istituto professionale della terza città della Campania è stata la sede alternativa individuata a causa dei lavori in corso della struttura storica di via Basile.

Open day al Marconi

Nella cosiddetta villa Gallo, studenti e docenti hanno presentato le attività laboratoriali di tutti gli indirizzi della scuola che va dalla meccanica alla moda passando per gli audiovisivi. Protagonisti sono stati gli stessi studenti del Marconi che, tra l’altro, stanno portando avanti una battaglia per avere una sede dignitosa. Villa Gallo, ex caserma della guardia di finanza in via aviere Mario Pirozzi, sarà la sede che li dovrebbe ospitare dal 28 febbraio. Ma si attende la fine dei lavori.

Da settembre, infatti, i circa 1400 studenti sono senza una scuola perchè in via Basile sono necessari lavori di ristrutturazione. Dall’inizio dell’anno scolastico sono ospitati in 4 istituti superiori della città di Giugliano ma frequentano solo di pomeriggio. Un disagio notevole per studenti e tutto il personale scolastico. Da qualche settimana gli alunni stanno facendo sentire la loro voce attraverso cortei, flash mob e manifestazioni.