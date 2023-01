Un fiume di studenti ha attraverso questa mattina le strade di Giugliano. “Basta bugie” è stato lo slogan scelto da ragazzi e ragazze dell’Istitiuto professionale Marconi, da settembre costretti ai turni pomeridiani (senza laboratori) in altri 4 istituti per l’inagibilità della struttura di via Basile.

Il rinvio della consegna delle sedi provvisorie ha fatto scattare poi la protesta. Al momento gli studenti sono accolti – solo e sempre di pomeriggio – negli altri quattro istituti superiori della citta ed è stata trovata una sola sede che però non è ancora disponibile e che tra l’altro è insufficiente. Insomma quando sarà pronta non sarà in grado di accogliere tutti i 1400 studenti; studenti che sono delusi e che dicono “ora basta promesse ma vogliamo i fatti”.