Giugliano, al via le fasi finali di “Regalaci una Storia”: numeri da record per la quarta edizione

Giugliano. Un traguardo importante per il concorso letterario “Regalaci una Storia”, che torna con numeri da record: oltre 1000 studenti coinvolti e la partecipazione di 19 circoli didattici provenienti da diversi territori della Campania. Un’iniziativa che si conferma, anno dopo anno, come uno spazio di espressione e crescita per i più piccoli, capaci di raccontare sogni, paure, speranze e visioni del mondo attraverso il potere delle parole.

Partner della IV edizione: UNICEF Campania e Regione Campania.

Il team direttivo, composto da Eliseo Verde, Carmen Capone, Giusy Luminoso, Ermanno Vasca e Luisa Ciccarelli, ha ideato e strutturato un percorso articolato in tre appuntamenti principali, pensati per valorizzare il lavoro degli studenti e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto.

Lunedì 16 giugno – ore 18:00 – Libreria Claudio

Conferenza stampa per presentare le novità della IV edizione del concorso. Modera Francesco Mennillo; intervengono: ELISEO VERDE – titolare Libreria Claudio, MASSIMO CACCIAPUOTI – scrittore e presidente di Giuria, IDA MALLARDO – Main sponsor con MALLARDO EXPERT, e le istituzioni del territorio.

Mercoledì 18 giugno – ore 21:00 – Serata di Gala

Una serata speciale per ringraziare istituzioni, partner e sponsor, che hanno sostenuto con entusiasmo la realizzazione dell’iniziativa.

Giovedì 20 giugno – Villa Comunale di Giugliano – Evento finale e premiazione

Alle 18:00 avrà inizio la festa in cui tutti gli studenti riceveranno un attestato ufficiale di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno, della fantasia e del valore educativo del lavoro svolto.

All’evento prenderanno parte ospiti d’eccezione:

Rosaria Troisi, sorella di Massimo Troisi, simbolo di un’eredità culturale che unisce cinema, sentimenti e territorio;

Emilia Narciso, Presidente UNICEF Campania, partner ufficiale della IV edizione;

Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali della Regione Campania, che ha sostenuto l’iniziativa con il patrocinio istituzionale.

“Regalaci una Storia” si conferma uno spazio di idee e di emozioni, dove la scrittura diventa strumento di crescita, dialogo e partecipazione. Un progetto che mette in rete scuole, famiglie, istituzioni e territorio, valorizzando la voce autentica delle nuove generazioni.

