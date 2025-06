Si è concluso con grande entusiasmo il progetto cinematografico “Cuori di carta”, realizzato dagli studenti del Liceo Segrè di Marano e Mugnano, iniziativa in seno al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Le riprese sono terminate e a breve la serie sarà pronta per essere proiettata ufficialmente. È prevista infatti la premiere al Cinema Plaza di Napoli, oltre che una distribuzione su piattaforme web e canali digitali.

“Cuori di carta”, quasi pronti alla proiezione: studenti protagonisti di un sogno diventato realtà

Guidati dalla dirigente scolastica Raffaelina Varriale e dal responsabile del progetto, il prof. Salvatore Gatti, i ragazzi hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, mettendo in campo creatività, passione e professionalità. Dall’ideazione alla realizzazione, ogni fase è stata affrontata con entusiasmo e spirito di squadra, confermando la forza formativa di un progetto che ha saputo coniugare educazione e arte.

Il progetto ha goduto del patrocinio del Comune di Mugnano di Napoli e della collaborazione di importanti realtà del terzo settore: “Arrevuoto, teatro e pedagogia”, “Chi Rom… e chi no”, “Apogeo”, e “Upside Production”. Fondamentale anche il supporto dell’emittente TeleClub Italia, media partner per la promozione della serie cinematografica.

Il coinvolgimento attivo di circa 200 studenti ha trasformato l’intero istituto in un vero e proprio set. Le emozioni sono state tante, e l’entusiasmo dei giovani protagonisti ha contagiato tutti: tecnici, docenti, esperti e persino gli ospiti speciali che hanno impreziosito la serie con la loro presenza.

La colonna sonora è stata impreziosita dalla collaborazione del maestro Placido Frisone e arricchita dal brano “Core mio” dell’artista partenopeo Valerio Bruner, che ha regalato un tocco emotivo e autenticamente napoletano al progetto. La bellissima sigla iniziale è stata interamente realizzata, in musica, testo e interpretazione, dagli studenti del laboratorio musicale del progetto.

A completare il quadro, due partecipazioni speciali: l’attore Christian Giroso, noto al grande pubblico per il suo ruolo ne “L’amica geniale”, e il tiktoker Gennaro Calvano, amatissimo divulgatore della cultura napoletana. Viste le premesse, le aspettative e le piccole anteprime già condivise, tutti – studenti, docenti, partner e spettatori – si augurano che questo straordinario percorso possa continuare con un nuovo capitolo. Chissà, magari ci sarà un “Cuori di carta 2” il prossimo anno scolastico? Speriamo!

Un finale emozionante per un progetto che ha lasciato il segno, non solo nei cuori dei suoi giovani protagonisti, ma anche in quelli di chi ha creduto nella forza educativa del cinema.