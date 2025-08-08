Con un decreto ufficiale, il Comune di Giugliano in Campania ha reso noti i componenti della nuova Giunta Comunale e le relative deleghe.

Giugliano, nominata la nuova Giunta Comunale

Il sindaco ha nominato Bianca Geltrude Perna vicesindaco con delega alle Politiche sociali e welfare, politiche per l’integrazione, infanzia, salute, servizio civile, problematiche del Campo Rom e pari opportunità.

Gli altri assessori sono:

Francesco Casillo : valorizzazione beni confiscati, turismo, marketing territoriale, energia rinnovabile, servizi demografici, personale, housing sociale, legalità e trasparenza;

: valorizzazione beni confiscati, turismo, marketing territoriale, energia rinnovabile, servizi demografici, personale, housing sociale, legalità e trasparenza; Raffaella Di Nardo : affari generali, avvocatura, aziende e partecipazioni comunali;

: affari generali, avvocatura, aziende e partecipazioni comunali; Gennaro Guarino : assetto del territorio, urbanistica, PUMS, PAD, PNRR, edilizia privata;

: assetto del territorio, urbanistica, PUMS, PAD, PNRR, edilizia privata; Caterina Pennacchio : pubblica istruzione, edilizia scolastica, ricerca e formazione;

: pubblica istruzione, edilizia scolastica, ricerca e formazione; Alfonso Sequino : lavori pubblici, edilizia pubblica, commercio e artigianato, polizia municipale, viabilità, benessere animale;

: lavori pubblici, edilizia pubblica, commercio e artigianato, polizia municipale, viabilità, benessere animale; Marco Sepe: sport, cultura, beni culturali, strutture sportive, volontariato e associazionismo.

Il sindaco manterrà per sé tutte le materie non espressamente delegate, incluse aree strategiche come bilancio, ambiente, politiche giovanili, protezione civile e gestione del patrimonio. Manca la rappresentanza di Azione e Comitato Civico Costiero che arriverà presumibilmente nelle prossime settimane.

Le dichiarazioni del sindaco

