Dopo i recenti furti che hanno colpito numerose attività commerciali cittadine, giovedì scorso si è tenuto alla Prefettura di Caserta un incontro alla presenza della prefetta Lucia Volpe, delle autorità civili e militari e del sindaco di Aversa Franco Matacena.

Sicurezza ad Aversa, il sindaco dopo il vertice in Prefettura: “Più controlli e telecamere”

“È stato un incontro molto interessante e abbiamo messo in campo una serie di azioni che saranno sotto gli occhi di tutti”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come “già credo tutti abbiano percepito che c’è una maggiore presenza delle forze dell’ordine” e facendo riferimento anche ai “blitz fatti nelle piazze importanti“.

Matacena ha poi annunciato un ulteriore rafforzamento dei controlli sul territorio: “Credo che anche con la Polizia Municipale metteremo in campo una serie di azioni più ferme, più decise”. Tra le misure in programma anche il potenziamento della videosorveglianza urbana.

“Le telecamere sicuramente sono uno strumento di prevenzione ed è proprio per questo motivo che a breve saranno installate altre telecamere”, ha spiegato il sindaco. Intanto, lo scorso 8 maggio, è stata pubblicata la determina per la realizzazione del sistema di videosorveglianza comunale affidato a una ditta di Cancello ed Arnone, la F.LLI OTTOLANO SRLS, per un importo complessivo di 66.784 euro.

L’intervista