Giugliano, approvato il nuovo bilancio: destinato un milione di euro per nuove assunzioni

Un investimento da 1 milione di euro per rafforzare la macchina comunale e migliorare i servizi ai cittadini. È quanto previsto nel nuovo bilancio approvato ieri dal Consiglio comunale di Giugliano, che segna una svolta significativa nelle politiche dell’ente: saranno infatti avviate tra le 25 e le 30 nuove assunzioni.

Giugliano, un milione per le assunzioni nel bilancio: previsti 25-30 nuovi dipendenti

Parole di soddisfazione anche dal sindaco Diego D’Alterio in un post apparso sui social: “Abbiamo previsto nuove assunzioni. Non accadeva da almeno due decenni ma lo riteniamo indispensabile per migliorare servizi che oggi non sono all’altezza di una città come Giugliano. Saranno contratti a tempo indeterminato per stabilizzare il più possibile l’organico già presente”.

Una scelta rivendicata come strategica e, per certi versi, storica. A sottolinearlo è l’assessore ai lavori pubblici e grandi opere, Alfonso Sequino: “Con lo stanziamento di 1 milione di euro destinato esclusivamente alle assunzioni, l’Amministrazione compie una scelta che a Giugliano non si vedeva da decenni. Non è solo una cifra importante, è un segnale di rottura col passato”. Secondo l’esponente della giunta, il rafforzamento della struttura comunale è fondamentale per rendere concreti i progetti futuri: “Senza una struttura comunale solida e giovane, le grandi opere restano sulla carta. Con questo investimento, diamo gambe ai progetti del futuro.”

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è dunque quello di rendere più efficiente l’ente, intervenendo su una struttura considerata da tempo sottodimensionata. Un passaggio che, nelle intenzioni, dovrebbe tradursi in servizi più rapidi ed efficaci per i cittadini e in una maggiore capacità di realizzare le opere programmate.