Napoli, Stati Generali dell’Ambiente al Green Med Expo: focus su salute, sostenibilità e futuro della Campania

Un confronto strategico sul futuro ambientale della Campania tra istituzioni, esperti e territori: è questo l’obiettivo degli Stati Generali dell’Ambiente, in programma dal 27 al 29 maggio alla Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito del Green Med Expo & Symposium. L’evento è organizzato da Ricicla Tv (Zucchetti Ambiente) ed Ecomondo (Italian Exhibition Group), con il coinvolgimento dell’assessorato all’Ambiente della Regione Campania.

Il tema One Health al centro del dibattito

Tra gli appuntamenti principali, il 28 maggio dalle 15:30 alle 18:00 si terrà un incontro dedicato all’approccio One Health, un modello che integra politiche ambientali, sanitarie e agroalimentari. Ad aprire i lavori sarà l’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro, seguita da un confronto tra assessori di cinque Regioni sui temi della transizione ecologica e della tutela della salute.

“Gli Stati Generali dell’Ambiente rappresentano un momento importante di confronto e ascolto tra istituzioni, territori, cittadine e cittadini, per rafforzare una visione condivisa delle politiche ambientali e della salute”, ha dichiarato Pecoraro.

Bonifiche, qualità dell’aria e sviluppo sostenibile

Al centro del dibattito anche le principali sfide ambientali del territorio, tra cui bonifiche, qualità dell’aria e sostenibilità urbana. L’obiettivo è trasformare le criticità in opportunità concrete per lo sviluppo. “La sfida è accelerare le bonifiche e migliorare la qualità dell’aria, per garantire un futuro più giusto e più sano”, ha aggiunto l’assessora.

Edilizia sostenibile e rigenerazione urbana

Il 29 maggio spazio alla plenaria sull’edilizia sostenibile, che sarà aperta dal presidente Roberto Fico. Tra i temi affrontati: consumo di suolo, abusivismo edilizio, inefficienza energetica e nuove opportunità legate a rigenerazione urbana, comunità energetiche e fondi europei.

Giovani protagonisti con il concorso “Green 5.0”

Ampio spazio anche alle nuove generazioni, con la finale del concorso “Green 5.0: La città che cambia”, dedicato alle scuole campane. La premiazione si terrà il 29 maggio.

“La quarta edizione degli Stati Generali dell’Ambiente dà continuità a un progetto che mette l’ambiente al centro”, ha spiegato Monica D’Ambrosio, event manager del Gmes. “Dialogo e collaborazione sono fondamentali per la crescita industriale, sociale e ambientale della Campania”. Per tre giorni, la Stazione Marittima di Napoli diventerà il punto di riferimento per le politiche ambientali del Sud Italia.