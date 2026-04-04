Sorpresa a prendere il sole seminuda su un muretto della pineta comunale di Afragola quasi nuda. Una donna è stata denunciata dagli uomini della Polizia Municipale di Afragola, guidati dal Comandante Antonio Piricelli.

Afragola, sorpresa a prendere il sole seminuda nella pineta comunale: denunciata

La vicenda è avvenuta questa mattina quando, durante i servizi di controllo del territorio, l’attenzione di una pattuglia è stata richiamata da alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di una donna all’interno della pineta comunale semi nuda. I caschi bianchi immediatamente si sono portati nella pineta comunale dove a godersi la giornata di sole vi erano tanti genitori con bambini.

Giunti all’interno della villa comunale hanno avuto la presenza di una donna, stesa in posizione prona su un muretto intenta a prendere il sole seminuda. La signora alla vista degli agenti andava su di giri, gli stessi avvisavano immediatamente il Comandante, il quale disponeva di chiamare subito il 118 per gli accertamenti del caso, e nelle more di generalizzare la donna. Dopo le visite del caso è stata trasportata presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. La signora è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e per atti contrari alla pubblica decenza.